Москва18 авгВести.В Белгородской области нашли тела двоих мужчин, которые погибли при атаке три дня назад, личности установлены, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.
В поселке Октябрьский Белгородского округа обнаружены тела двоих мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса 15 августаговорится в публикации
В оперштабе выразили соболезнования родным и близким покойных.
Там также сообщили, что в Ракитянскую районную больницу обратился мужчина, пострадавший в результате атаки беспилотника на "Газель" в селе Головчино Грайворонского округа. У него диагностировали ушиб грудной клетки. Для обследования пострадавшего отвезут в городскую больницу №2 Белгорода.
В разных населенных пунктах региона при атаках дронов повреждены жилые дома, коммерческие объекты, автомобили, несколько автобусов.