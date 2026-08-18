Тела двоих мужчин, погибших несколько дней назад, нашли в Белгородской области

В белгородском поселке нашли тела мужчин, погибших после прилета 15 августа Тела двоих мужчин, погибших несколько дней назад, нашли в Белгородской области

Москва18 авг Вести.В Белгородской области нашли тела двоих мужчин, которые погибли при атаке три дня назад, личности установлены, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

В поселке Октябрьский Белгородского округа обнаружены тела двоих мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса 15 августа говорится в публикации

В оперштабе выразили соболезнования родным и близким покойных.

Там также сообщили, что в Ракитянскую районную больницу обратился мужчина, пострадавший в результате атаки беспилотника на "Газель" в селе Головчино Грайворонского округа. У него диагностировали ушиб грудной клетки. Для обследования пострадавшего отвезут в городскую больницу №2 Белгорода.

В разных населенных пунктах региона при атаках дронов повреждены жилые дома, коммерческие объекты, автомобили, несколько автобусов.