В больнице скончались родители ребенка, погибшего при пожаре в Оренбуржье Родители погибшего при пожаре в Оренбуржье ребенка умерли в больнице

Москва27 ноя Вести.Мужчина и женщина, пострадавшие в результате пожара в частном доме в Оренбургской области, умерли в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону.

Ранее стало известно о гибели их ребенка.

Да, родители умерли цитирует собеседника агентство

Пожар начался в частном доме дачного поселка под Оренбургом 26 ноября. Огонь распространился на 120 квадратных метров, погиб ребенок, а его родителей доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.