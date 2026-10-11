Москва11 октВести.Второй рабочий, пострадавший в результате обрушения траншеи на трассе в Ленинградской области, умер в больнице. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на его сестру.
ЧП произошло вечером 10 октября, в субботу, на 31-м километре КАД во Всеволожском районе. Песком засыпало двоих мужчин. Один скончался на месте, другого успели госпитализировать, но спасти так и не удалось.
По словам их коллеги, на участке был размыв дороги.
Рабочие выкопали размыв и нашли под бетоном дырку — там размыло песок. Они углубились на 3-4 м, искали кабель. Дырку под дорогой заделывали и заново закрывали бетоном. Константин добавил, что ему звонил Александр Пушков и говорил, что все уже заделывают, все нормальноприводит СМИ слова Константина
Один из погибших гражданин Узбекистана.