В Ленобласти умер второй рабочий, госпитализированный после обрушения траншеи

В больнице умер второй рабочий, пострадавший при обрушении траншеи в Ленобласти В Ленобласти умер второй рабочий, госпитализированный после обрушения траншеи

Москва11 окт Вести.Второй рабочий, пострадавший в результате обрушения траншеи на трассе в Ленинградской области, умер в больнице. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на его сестру.

ЧП произошло вечером 10 октября, в субботу, на 31-м километре КАД во Всеволожском районе. Песком засыпало двоих мужчин. Один скончался на месте, другого успели госпитализировать, но спасти так и не удалось.

По словам их коллеги, на участке был размыв дороги.

Рабочие выкопали размыв и нашли под бетоном дырку — там размыло песок. Они углубились на 3-4 м, искали кабель. Дырку под дорогой заделывали и заново закрывали бетоном. Константин добавил, что ему звонил Александр Пушков и говорил, что все уже заделывают, все нормально приводит СМИ слова Константина

Один из погибших гражданин Узбекистана.