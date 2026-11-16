Москва16 нояВести.Экс-следователь устроил вооруженный дебош в одной из больниц Владивостока, сообщает Baza.
Около 3 часов ночи 40-летний житель Артема, вооружившись травматическим пистолетом, приехал к приемному покою городской клинической больницы №1. Мужчина искал ранее госпитализированную жену и был недоволен качеством оказанной ей медпомощи.
Мужчина кричал, искал врачей и угрожал персоналу. Сотрудники и пациенты спрятались, охрана вызвала полициюсказано в сообщении
В итоге дебошира задержали, оружие изъяли и отправили в СИЗО.
Персонал больницы и пациенты не пострадали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве,