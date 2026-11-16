Экс-следователя отправили в СИЗО за вооруженный дебош в больнице Владивостока

В больнице Владивостока экс-следователь устроил вооруженный дебош Экс-следователя отправили в СИЗО за вооруженный дебош в больнице Владивостока

Москва16 ноя Вести.Экс-следователь устроил вооруженный дебош в одной из больниц Владивостока, сообщает Baza.

Около 3 часов ночи 40-летний житель Артема, вооружившись травматическим пистолетом, приехал к приемному покою городской клинической больницы №1. Мужчина искал ранее госпитализированную жену и был недоволен качеством оказанной ей медпомощи.

Мужчина кричал, искал врачей и угрожал персоналу. Сотрудники и пациенты спрятались, охрана вызвала полицию сказано в сообщении

В итоге дебошира задержали, оружие изъяли и отправили в СИЗО.

Персонал больницы и пациенты не пострадали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве,