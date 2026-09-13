В Брянске ищут пропавшего подростка, ушедшего из дома после ссоры с родителями

В Брянске ищут пропавшего 13-летнего мальчика В Брянске ищут пропавшего подростка, ушедшего из дома после ссоры с родителями

Москва13 сен Вести.В Брянске следователи ищут пропавшего 13-летнего мальчика Игоря Крупеню, который ушел из дома в неизвестном направлении после ссоры с родителями. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Согласно ориентировки, опубликованной в сообществе поискового отряда "ЛизаАлерт" Брянской области, подросток пропал 12 сентября. Был одет в белую футболку с рисунком, черные штаны и черные кроссовки.

Приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-зеленые.

В настоящее время следователями совместно с полицейскими и волонтерами ДПСО "ЛизаАлерт" Брянской области принимаются меры к установлению местонахождения малолетнего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Жителей Брянска, увидевших подростка, попросили звонить по телефону 102 или в следственные органы регионального СКР: 8 (4832) 62-01-76 или 123 (для сотовой связи).