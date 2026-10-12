Москва12 октВести.На перегоне Полужье — Выгоничи в Брянской области восстановлено движение поездов после атаки ВСУ в ночь на 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи Брянской областиотметила пресс-служба МЖД в Telegram
Как уточняется, в настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется по графику.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали железнодорожный мост в Выгоничском районе Брянской области.