На перегоне Полужье — Выгоничи в Брянской области восстановлено движение поездов

В Брянской области восстановлено движение поездов после атаки ВСУ На перегоне Полужье — Выгоничи в Брянской области восстановлено движение поездов

Москва12 окт Вести.На перегоне Полужье — Выгоничи в Брянской области восстановлено движение поездов после атаки ВСУ в ночь на 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи Брянской области отметила пресс-служба МЖД в Telegram

Как уточняется, в настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется по графику.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали железнодорожный мост в Выгоничском районе Брянской области.