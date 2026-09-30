Пропавший почти сутки назад в Бурятии 17-летний подросток найден живым

В Бурятии нашелся подросток, которого искали почти сутки Пропавший почти сутки назад в Бурятии 17-летний подросток найден живым

Москва30 сен Вести.В Бурятии 17-летний подросток, пропавший почти сутки назад, нашелся. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Кижингинского района.

Отмечается, что юноша самостоятельно вышел к населенному пункту в Хоринском районе, с ним все в порядке.

Подростка нашли. Жив-здоров. В населенный пункт в Хоринском районе вышел говорится в публикации

Ранее сообщалось, что днем 29 сентября подросток, инвалид третьей группы, вышел после занятий в колледже из села Хоринск в Усть-Орот и пропал. Его искали десятки человек.