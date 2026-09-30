Москва30 сенВести.В Бурятии 17-летний подросток, пропавший почти сутки назад, нашелся. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Кижингинского района.
Отмечается, что юноша самостоятельно вышел к населенному пункту в Хоринском районе, с ним все в порядке.
Подростка нашли. Жив-здоров. В населенный пункт в Хоринском районе вышелговорится в публикации
Ранее сообщалось, что днем 29 сентября подросток, инвалид третьей группы, вышел после занятий в колледже из села Хоринск в Усть-Орот и пропал. Его искали десятки человек.