ФССР подаст повторный иск в CAS на недопуск российских экипажей саней-двоек

В CAS готовится иск на недопуск российских экипажей саней-двоек ФССР подаст повторный иск в CAS на недопуск российских экипажей саней-двоек

Москва22 ноя Вести.Федерация санного спорта России прорабатывает вопрос о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение Международной федерации санного спорта продлить недопуск российских экипажей саней-двоек до международных турниров. Об этом ТАСС заявила президент ФССР Наталия Гарт.

Уточняется, что россияне, выступающие в одиночных санях, имеют возможность участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Мы прорабатываем вопрос продления [FIL] недопуска экипажей саней-двоек для повторной подачи [апелляции] в CAS сказала Гарт

Ранее стало известно, что Международная федерация санного спорта решила сохранить механизм допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон-2026/2027. За это предложение проголосовало большинство участников внеочередного конгресса организации.