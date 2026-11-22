Москва22 нояВести.Федерация санного спорта России прорабатывает вопрос о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение Международной федерации санного спорта продлить недопуск российских экипажей саней-двоек до международных турниров. Об этом ТАСС заявила президент ФССР Наталия Гарт.
Уточняется, что россияне, выступающие в одиночных санях, имеют возможность участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Мы прорабатываем вопрос продления [FIL] недопуска экипажей саней-двоек для повторной подачи [апелляции] в CASсказала Гарт
Ранее стало известно, что Международная федерация санного спорта решила сохранить механизм допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон-2026/2027. За это предложение проголосовало большинство участников внеочередного конгресса организации.