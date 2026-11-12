Федерация санного спорта оставит россиян в нейтральном статусе на сезон Федерация санного спорта продлит на сезон допуск россиян в нейтральном статусе

Москва12 ноя Вести.Международная федерация санного спорта (FIL) решила сохранить механизм допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон 2026/2027, сообщается на сайте федерации.

За это предложение проголосовало большинство участников внеочередного конгресса организации, который прошел 12 ноября в Берхтесгадене в смешанном формате.

Съезд проголосовал за продолжение процедуры ИНИ (индивидуального нейтрального спортсмена) Российской федерации санного спорта на сезон 2026/27 говорится в публикации

Решение касается как взрослых, так и юных спортсменов. При этом россиянам будет запрещено выступать в командных соревнованиях. Такие условия соответствуют решениям Спортивного арбитражного суда (CAS), принятым перед зимними Олимпийскими играми 2026 года.

Кроме того, участники конгресса утвердили новый антидопинговый кодекс FIL, который вступит в силу 1 января 2027 года.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране готовят поправки в законодательство, которые могут запретить въезд российским спортсменам. В ответ министр спорта России Михаил Дегтярев предупредил: если Финляндия откажет россиянам в визах, соревнования могут быть перенесены в другую страну.