В ЦБ РФ заявили, что МФО отказывают в кредитных каникулах после реструктуризации ЦБ РФ: МФО отказывают в кредитных каникулах после своей реструктуризации

Москва26 ноя Вести.За первые девять месяцев 2026 года в Банк России поступило 2,96 тысячи жалоб на микрофинансовые организации (МФО) из-за кредитных каникул для заемщиков в трудной жизненной ситуации. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные презентации заместителя директора департамента поведенческого надзора ЦБ Ольги Шеховцовой на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Уточняется, что пик жалоб пришелся на второй квартал (1134 штуки), в третьем – 1071.

Доля обоснованных жалоб снизилась с 5,3 до 5%, но в абсолютных цифрах их стало больше: около 148 против 94 отмечается в публикации

Подчеркивается, что одна из практик – уговорить заемщика взять вместо законных кредитных каникул реструктуризацию по внутренней программе МФО. При сравнении условий ЦБ РФ видит, что иногда финансово выгоднее были бы каникулы. Если после реструктуризации заемщик все же просит каникулы, МФО отказывают: льготный период он якобы уже получил. При этом закон никак не связывает эти два события, подчеркивает Шеховцова.

25 ноября сообщалось, что Банк России выявил новые схемы обхода законодательных ограничений МФО, вплоть до открытия кредитных линий с длительностью договора более одной тысячи лет.