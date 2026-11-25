ЦБ РФ выявил выдачу микрофинансовыми организациями займов на тысячу лет

Центробанк зафиксировал недобросовестные схемы обхода ограничений на рынке МФО ЦБ РФ выявил выдачу микрофинансовыми организациями займов на тысячу лет

Москва25 ноя Вести.Банк России выявил новые схемы обхода законодательных ограничений микрофинансовыми организациями (МФО), вплоть до открытия кредитных линий с длительностью договора более одной тысячи лет. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков, чьи слова передает РИА Новости.

Представитель регулятора обратил внимание на то, что на рынке фиксируются нестандартные случаи оформления документов с тысячелетними сроками пользования средствами.

Помимо этого, Центробанк установил практику массовой выдачи обычных потребительских займов физическим лицам под видом кредитования малого бизнеса. В список нарушителей, использующих подобные маскировочные схемы, вошли 127 МФО. В общей сложности было выявлено около миллиона нарушений.

Также ЦБ зафиксировал искусственный вывод займов на сумму более 19 миллиардов рублей из сектора МФО в кредитные потребительские кооперативы. Подобные операции проводились без обязательной проверки сведений о самозапрете граждан на займы, расчета показателя долговой нагрузки и соблюдения утвержденных макропруденциальных лимитов.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером по количеству заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) — 14,7% займов, однако по доле заемщиков среди жителей столица занимает десятое место.