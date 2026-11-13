Набиуллина: Центробанк занимается выявлением навязанных согласий на финуслуги Набиуллина: ЦБ выявляет навязанные согласия на финуслуги на маркетплейсах

Москва13 ноя Вести.Центральный банк РФ занимается выявлением случаев навязывания на маркетплейсах согласия на финансовые услуги, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме "Фокус на клиента", ее слова приводит РБК.

По ее словам, покупатели иногда видят в итоговом чеке другую сумму, чем называлась первоначально, так как в цену добавляются дополнительные сборы. Например, при покупке в кредит клиент может незаметно для себя согласиться на дополнительную услугу подбора кредитного продукта.

...В итоге он не понимает, почему у него в корзине была одна сумма, а должен заплатить на треть больше заявила Набиуллина

Она отметила, что в таких случаях часто банк ссылается на кредитного брокера, а тот – на маркетплейс. Центробанку не хотелось бы гоняться за ними и "выявлять каждый случай", указала глава Центробанка.

Все-таки здесь нужны некоторые системные решения заявила Набиуллина

Ранее она отмечала, что умеренный и предсказуемый рост цен следует воспринимать как вклад государства в рост благосостояния россиян.