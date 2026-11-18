Москва18 ноя Вести.Банк России планирует до конца 2026 года разрешить кредитным организациям не создавать дополнительные резервы по корпоративным кредитам, если финансовое положение заемщика резко ухудшилось из-за внешних обстоятельств. Речь идет в том числе о компаниях, долговая нагрузка которых существенно выросла после повреждения инфраструктуры или перебоев в работе предприятий. Об этом агентству РБК сообщили в регуляторе.

Сейчас банки могут применять послабления при реструктуризации кредитов, если заемщик соответствует установленным требованиям. В частности, его долговая нагрузка должна быть умеренной, а финансовое восстановление подтверждаться реалистичным бизнес-планом.

ЦБ рассматривает возможность распространить льготный подход на компании, у которых показатель долг/EBITDA временно превысил семь, хотя в предыдущие периоды оставался на более низком уровне. Для малого и среднего бизнеса регулятор также предлагает упростить условия: не требовать бизнес-план, если льготный период не превышает шести месяцев и после его завершения заемщик возвращается к графику платежей.

По оценке экспертов, изменения позволят отличать временные финансовые трудности из-за внешних событий от проблем, вызванных накопленной закредитованностью. Например, под новые условия могут попасть предприятия, чьи склады или производственные объекты пострадали от атак беспилотников, а также компании, вынужденные приостановить работу из-за перебоев с энергоснабжением или логистикой.

При этом послабления не означают списания долгов: банки по-прежнему должны оценивать способность компаний восстановить платежеспособность.