В центре помощи опровергли мистику в деле об исчезновении семьи Усольцевых Дело семьи Усольцевых: эксперты исключают мистику, но причина пропажи неизвестна

Москва13 сен Вести.Семья Усольцевых исчезла в лесу в Красноярском крае почти год назад, и до сих пор судьба пропавших остается неизвестной. Но ничего таинственного в исчезновении нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Никакой мистической подоплеки в ситуации нет — все укладывается в рамки реальных жизненных обстоятельств говорится в сообщении

Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что поиски пропавших могут возобновиться в этом месяце.