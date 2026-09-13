Москва13 сенВести.Семья Усольцевых исчезла в лесу в Красноярском крае почти год назад, и до сих пор судьба пропавших остается неизвестной. Но ничего таинственного в исчезновении нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Никакой мистической подоплеки в ситуации нет — все укладывается в рамки реальных жизненных обстоятельствговорится в сообщении
Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что поиски пропавших могут возобновиться в этом месяце.