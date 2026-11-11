В Центробанке сообщили о работе карты "Мир" в 13 странах Банк России: карта "Мир" работает в 13 странах планеты

Москва11 ноя Вести.Карта "Мир" на данный момент работает в 13 странах мира. Об этом заявила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Назвать, в каких странах карта "Мир" работает, мы не можем... Могу назвать, что только количество – это 13 стран сказала Бакина

При этом чиновница сообщила, что в ЦБ не могут предоставить подробную информацию по данном вопросу.

Для того, чтобы не подставлять наших партнеров под санкционные в том числе риски, мы в публичной плоскости эту информацию не комментируем добавила Бакина

Ранее в сентябре президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", что платежная система "Мир" работает во Вьетнаме.