Москва11 нояВести.Карта "Мир" на данный момент работает в 13 странах мира. Об этом заявила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Назвать, в каких странах карта "Мир" работает, мы не можем... Могу назвать, что только количество – это 13 странсказала Бакина
При этом чиновница сообщила, что в ЦБ не могут предоставить подробную информацию по данном вопросу.
Для того, чтобы не подставлять наших партнеров под санкционные в том числе риски, мы в публичной плоскости эту информацию не комментируемдобавила Бакина
Ранее в сентябре президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", что платежная система "Мир" работает во Вьетнаме.