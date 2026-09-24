Москва24 сенВести.Сбербанк запустил услугу выдачи банковских карт через банкоматы. Об этом говорится в материалах кредитной организации.
На данный момент воспользоваться новой услугой можно только в Нижнем Новгороде.
Клиенты могут бесплатно получить СберКарту "Мир" без посещения отделения банка. Для этого необходимо выбрать на экране банкомата функцию "получить карту" и пройти авторизацию.
Как отметили в Сбербанке, печать карты занимает около 30 секунд.
Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам. Например, ставка по вкладу на полгода выросла до 13,5%.