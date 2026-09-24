Сбербанк запустил печать карт в банкоматах, но пока только в одном городе Сбербанк начал выдавать банковские карты через банкоматы

Москва24 сен Вести.Сбербанк запустил услугу выдачи банковских карт через банкоматы. Об этом говорится в материалах кредитной организации.

На данный момент воспользоваться новой услугой можно только в Нижнем Новгороде.

Клиенты могут бесплатно получить СберКарту "Мир" без посещения отделения банка. Для этого необходимо выбрать на экране банкомата функцию "получить карту" и пройти авторизацию.

Как отметили в Сбербанке, печать карты занимает около 30 секунд.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам. Например, ставка по вкладу на полгода выросла до 13,5%.