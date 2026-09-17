Москва17 сен Вести.Сбербанк повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев до 13,5% годовых. Информация об этом размещена на сайте финансовой организации.

Повышение ставок произошло с 17 сентября.

На шесть месяцев ставка выросла с 12,6% до 13,5% годовых, на семь месяцев — с 12,3% до 13,5% сказано в сообщении

В материале также говорится, что повышенные ставки актуальны по вкладу "Лучший %" только для новых денежных средств, которых не было на вкладах и накопительных счетах гражданина в банке.

Помимо этого, агентство РБК, изучив тарифы, сообщает, что по вкладу "Выгодный старт" ставки также повысились на сроках шесть и семь месяцев - до 12,5% годовых. Авторы материала уточняют, что по данному вкладу максимальные ставки актуальны с учетом надбавок за покупки (от 5 тысяч рублей в месяц), а также зачисления заработной платы или пенсии на счет в финансовой организации.

В свою очередь "Коммерсант" пишет, что повышенная ставка также доступна по "СберВкладу" для клиентов с уже имеющимися накоплениями.