ТВ: Чехия не выполняет 70% требований НАТО и испытывает трудности с армией

В Чехии рассказали о неподготовленности армии к крупному конфликту ТВ: Чехия не выполняет 70% требований НАТО и испытывает трудности с армией

Москва3 ноя Вести.Чехия не выполняет 70% своих обязательств перед НАТО и испытывает трудности с численностью своих вооруженных сил.

Об этом сообщает Чешское ТВ со ссылкой на новую концепцию развития армии страны до 2040 года, которую одобрило правительство.

Чехия не выполняет 70% требований НАТО. Наша армия не обладает достаточной численностью для крупного конфликта. Это следует из новой концепции армии, которую правительство рассматривает сегодня сказано в сообщении

Ранее портал Denikn сообщил, что численность вооруженных сил Чехии будет увеличена до 32 тысяч человек. Большинство военнослужащих будут нести службу по контракту. Еще 15 тысяч составят резервисты.

Между тем, чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG), специализирующийся на производстве боеприпасов, намерен расширять свою деятельность. В планах компании - увеличение мощностей, в частности, за счет восстановления и модернизации заводов, построенных в эпоху холодной войны.