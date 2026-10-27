В Челябинске задержаны подозреваемые в нарушениях при реконструкции трассы М-5

В Челябинске четыре человека задержаны по делу о строительстве трассы М-5 В Челябинске задержаны подозреваемые в нарушениях при реконструкции трассы М-5

Москва27 окт Вести.В Челябинске задержаны четыре человека по делу о нарушениях при строительстве трассы М-5 "Урал". Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в дорожной отрасли региона.

В числе задержанных оказались руководитель отдела подготовки строительства, развития и ремонта автодорог и ведущий эксперт дорожного хозяйства челябинского филиала Уралуправтодора. Также задержаны экс-начальник отдела капитального строительства и бывший главный инженер управления дорог "Южный Урал". Задержание организовали сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с коллегами из Следственного комитета.

Сотрудники УФСБ РФ и ГСУ СК РФ задержали начальника отдела подготовки строительства, развития и ремонта автомобильных дорог, ведущего эксперта дорожного хозяйства челябинского филиала Уралуправтодора, а также бывшего начальника отдела капитального строительства и бывшего главного инженера управления дорог "Южный Урал" говорится в публикации

Следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год фигуранты в рамках нацпроекта подписали акты по строительству и реконструкции трассы М-5 на 3,2 миллиарда рублей, хотя работы шли с нарушениями и отступлениями от проекта. Сумма ущерба составляет по меньшей мере 110 миллионов рублей.