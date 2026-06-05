Жителя Челябинской области осудили на 15,5 лет за госизмену

В Челябинской области 23-летнего парня отправили в колонию за госизмену Жителя Челябинской области осудили на 15,5 лет за госизмену

Москва5 июн Вести.В Челябинской области вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в госизмене и участии в террористической организации. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал" со ссылкой на данные УФСБ России по региону.

Согласно материалам уголовного дела, 23-летний фигурант держал связь с украинским куратором и по его заданию разместил листовки с призывами к террористической деятельности на могилах участников СВО.

Отмечается, что отбывать наказание молодой человек будет в колонии общего режима. При вынесении приговора суд учел его раскаяние и полное признание вины.