Москва5 сенВести.В Челябинской области более 40 супружеских пар, прожившие в браке 70 лет, получили с 2024 года выплаты по 150 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства социальных отношений региона.
С начала реализации закона Челябинской области "О знаке отличия Челябинской области "Семейное счастье" и по состоянию на 1 сентября 2026 года знаком награждены 43 супружеские пары, прожившие 70 лет совместной жизни. Все пары получили выплаты в размере 150 тысяч рублейговорится в публикации
В Челябинской области учрежден знак отличия "Семейное счастье" за 50, 60 и 70 лет совместной жизни, при награждении положена выплата в 50, 100 или 150 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что выплаты к юбилеям супружеской жизни установлены в 26 регионах России.