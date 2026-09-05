Более 40 пар в Челябинской области получили по 150 тыс. рублей за долгий брак

В Челябинской области по 150 тыс. рублей получили более 40 пар за долгий брак Более 40 пар в Челябинской области получили по 150 тыс. рублей за долгий брак

Москва5 сен Вести.В Челябинской области более 40 супружеских пар, прожившие в браке 70 лет, получили с 2024 года выплаты по 150 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства социальных отношений региона.

С начала реализации закона Челябинской области "О знаке отличия Челябинской области "Семейное счастье" и по состоянию на 1 сентября 2026 года знаком награждены 43 супружеские пары, прожившие 70 лет совместной жизни. Все пары получили выплаты в размере 150 тысяч рублей говорится в публикации

В Челябинской области учрежден знак отличия "Семейное счастье" за 50, 60 и 70 лет совместной жизни, при награждении положена выплата в 50, 100 или 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что выплаты к юбилеям супружеской жизни установлены в 26 регионах России.