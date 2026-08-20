Москва20 авгВести.Тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Чувашии и Липецкой области. Об этом сообщили региональные главки МЧС России в своих каналах на платформе MAX.
В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны, примите меры личной безопасности!говорится в канале республиканского МЧС
В Липецкой области угроза атаки БПЛА касается Ельца, а также Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.
Ранее в ночь на 20 августа Росавиация в целях безопасности приостановила работу аэропорта столицы Чувашии.