Тревога из-за угрозы БПЛА сработала в Чувашии и Липецкой области

В Чувашии и Липецкой области сработала тревога из-за угрозы БПЛА Тревога из-за угрозы БПЛА сработала в Чувашии и Липецкой области

Москва20 авг Вести.Тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Чувашии и Липецкой области. Об этом сообщили региональные главки МЧС России в своих каналах на платформе MAX.

В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны, примите меры личной безопасности! говорится в канале республиканского МЧС

В Липецкой области угроза атаки БПЛА касается Ельца, а также Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.

Ранее в ночь на 20 августа Росавиация в целях безопасности приостановила работу аэропорта столицы Чувашии.