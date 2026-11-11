В Чувашии иномарка насмерть сбила двух мужчин на мотоблоке

В Чувашии пьяный водитель сбил мотоблок с двумя мужчинами, оба погибли В Чувашии иномарка насмерть сбила двух мужчин на мотоблоке

Москва11 ноя Вести.В Чебоксарском округе Чувашии два человека погибли в результате столкновения автомобиля Geely и мотоблока. Об этом сообщила Госавтоинспекция Чувашии в Telegram.

Отмечается, что авария произошла на 9 километре трассы Кугеси - Иково – Ямборусово в 15:38 в среду, 11 ноября. Оба мужчины, ехавшие на мотоблоке, скончались на месте от полученных травм. Одного из погибших уже опознали - им оказался местный житель 1984 года рождения.

Столкновение попутных автомобиля "Джили" и мотоблока произошло 11 ноября 2026 года в 15.38 на 9 км а/д Кугеси - Иково - Ямборусово (Чебоксарский округ). В момент ДТП на мотоблоке передвигались двое мужчин, оба от полученных травм погибли на месте говорится в публикации

Водитель иномарки 1971 года рождения прошел проверку на алкоголь - она показала 1,382 мг/л, то есть состояние опьянения подтвердилось.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства случившегося.