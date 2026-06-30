Baza: суд в Дагестане оштрафовал водителя за наклейку с питбулем

В Дагестане водителя оштрафовали за наклейку с питбулем на машине Baza: суд в Дагестане оштрафовал водителя за наклейку с питбулем

Москва30 июн Вести.В Дагестане за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной атрибутики привлечен к ответственности мужчина, наклеивший на автомобиль черно-белое изображение питбуля, передает Telegram-канал Baza.

Указывается, что речь идет о изображении, который изначально являлся логотипом гоночных компьютерных игр Pitbull Syndicate. Когда компания закрылась, его стали использовать, в том числе неонацистские группировки.

Суд оштрафовал водителя за популярную наклейку питбуля "как у Эрика Давидыча" на машине. Дербентский суд постановил, что изображение черно-белой собаки принадлежит запрещенной экстремистской краснодарской неонацистской группировке "Пит Буль". Ее участники нападали на людей неславянской внешности, снимали это на видео и выкладывали в сеть — питбуль был их опознавательным символом говорится в сообщении источника

Отмечается, что автовладелец свою вину признал, ему назначили штраф в размере одной тысячи рублей.