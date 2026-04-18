В дагестанском селе после паводка боятся не получить выплаты из-за статуса земли Жители села Цияб-Цилитли в Дагестане опасаются остаться без выплат после ЧС

Москва18 апр Вести.Потерявшие имущество при наводнении жители дагестанского села Цияб-Цилитли Гумбетовского района опасаются, что не смогут получить положенные по закону выплаты. О ситуации ИС "Вести" рассказал председатель собрания депутатов Гумбетовского района Алихан Давудгаджиев.

Здесь два дня работала муниципальная комиссия, которая составляет акты [оценки ущерба]. Насколько я знаю, на снос идет 16 домов, разрушены шесть домов, независимой оценке подлежит девять домов и 72 дома подлежат капремонту. В остальных домах текущий ремонт нужно будет сделать. Вот такая ситуация в этом сельском поселении. И самое главное - то, что у местных жителей есть большие опасения по поводу получения государственных выплат по утере имущества и единых денежных вознаграждений. Опасения возникли из-за того, что нет статуса населенного пункта, то есть статуса земли пояснил он

По его словам, у собственников домов нет правоустанавливающих документов, и получить их не представляется возможным из-за статуса земель.

Эти земли имеют статус земель отгонного животноводства. В 2020 году было решение Конституционного Суда республики о том, что здесь нарушаются конституционные права граждан, проживающих в селении, и что это нарушение нужно устранить. Решение есть, однако оно лишь на бумаге сказал Давудгаджиев

В пострадавших от наводнения районах Дагестана продолжают работать экстренные службы. Специалисты спасательного ведомства проводят дезинфекцию и санобработку пострадавших строений и оказывают адресную помощь людям.