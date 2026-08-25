Москва25 авгВести.В Дербенте автомобиль Changan наехал на 6-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Об этом сообщила прокуратура Республики Дагестан.
ДТП произошло 24 августа около 17.30 мск возле д. №8 по ул. 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии.
В результате … 6-летний мальчик получил различные телесные повреждения … Прокуратура Дербента контролирует установление обстоятельств наезда автомобиля на ребенкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту ДТП организована процессуальная проверка.