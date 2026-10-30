В детском медцентре имени Рогачева рассказали о пользе госпитальных школ В медцентре имени Рогачева рассказали о подготовке детей в госпитальных школах

Москва30 окт Вести.В госпитальных школах, созданных благодаря федеральному проекту "УчимЗнаем", ведется персонифицированная подготовка учеников. Об этом ИС "Вести" заявил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Александр Румянцев.

Здесь фактически персонифицированная подготовка учеников: я – педагог, даю вам, детям, задание, а вы его выполняете и мне сообщаете. Пушкин с его лицеем отдыхают. Более того, подключены психологи, которые дают возможность выбора программы, которая позволит ребенку не замыкаться на уровне классов, а двигаться в своем образовании в соответствии с его биологическими данными пояснил он

В рамках проекта в госпитальных школах также были открыты программы, расширяющие знания детей о медицине и психологии. Руководитель проекта госпитальных школ России "УчимЗнаем" Сергей Шариков объяснил необходимость таких программ.

Мы открыли такие программы, которые дают дополнительные знания по психологии, по медицине. Мы должны понимать, как та или иная терапия действует на когнитивные функции ребенка, на память заявил он

Сейчас по стране открыто более 70 госпитальных школ, в которых ежегодно учится более 35 тыс. детей, находящихся на длительном лечении в больницах и реабилитационных центрах.