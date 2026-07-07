Четверо сотрудников МЧС погибли в ДНР из-за ВСУ с начала года

В ДНР с начала года погибли четверо сотрудников МЧС из-за действий ВСУ Четверо сотрудников МЧС погибли в ДНР из-за ВСУ с начала года

Москва7 июл Вести.С января по июль 2026 года в результате действий ВСУ в Донецкой Народной Республике пострадали 29 сотрудников МЧС России, четверо из них погибли. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления ведомства по региону Дмитрий Костямин.

Он также уточнил, что с 2014 года в ходе конфликта погибли 34 спасателя, а 323 получили ранения.

"За каждой из этих цифр — судьбы, семьи, невосполнимые потери. При этом, несмотря на риски, спасатели продолжают выполнять свой долг", — подчеркнул руководитель управления.