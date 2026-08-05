В Домодедово устраняют последствия разлива химикатов после атаки БПЛА Последствия разлива химикатов после атаки дронов устраняют в Домодедово

Москва5 авг Вести.В индустриальном парке "Южные врата" в Домодедово продолжается ликвидация последствий разлива химических веществ, произошедшего в результате падения беспилотника и последующего тушения пожара. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Она провела совещание с заместителем министра экологии Подмосковья Вадимом Воронцовым, руководством парка и компании "ТД Грасс". По ее словам, в очистных сооружениях скопилась загрязненная вода. Для нейтрализации опасных соединений в неё внесены специальные бактерии и пеногасители. Если метод окажется эффективным, его применят и для очистки пострадавших водоемов.

По периметру склада, где продолжаются работы, установлен песчаный вал, чтобы загрязненная вода не попала в ливневую канализацию, все стоки перекрыты. В ближайшее время начнется разбор поврежденного здания, чтобы ускорить очистку территории и исключить дальнейшие риски.

Местным жителям рекомендовано воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в бытовых целях. При этом вода в водопроводе и уличных колонках соответствует санитарным нормам и безопасна для использования без ограничений, подчеркнула Хрусталева. Власти держат ситуацию на контроле и будут информировать население о ходе работ.