Мэрия Петропавловска-Камчатского: с начала сезона о медведях сообщили 114 раз

В ЕДДС Петропавловска-Камчатского за сезон поступило 114 сообщений о медведях Мэрия Петропавловска-Камчатского: с начала сезона о медведях сообщили 114 раз

Москва26 окт Вести.В ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа с начала сезона активизации медведей поступило 114 сообщений о выходе животных к людям, сообщила пресс-служба администрации муниципального образования на официальном сайте.

По данным Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения за прошедшую неделю от жителей города в систему 112 и ЕДДС поступило 1 сообщение… С начала сезона активизации медведей в ЕДДС поступило 114 сообщений о медведях написали там

С 9 сентября на территории округа действует режим повышенной готовности. Территорию города разделили на девять зон, закрепив за каждой охотников из числа народных дружинников и волонтеров. Всего к содействию сотрудникам органов внутренних дел привлечены 19 охотников: семь народных дружинников и 12 волонтеров.