В Эстонии обнаружили единорога Bild: на эстонском острове Сааремаа в фотоловушку попал единорог

Москва21 ноя Вести.На эстонском острове Сааремаа в объектив скрытой камеры попал самец европейской косули с одним рогом, расположенным по центру лба. Снимок сделали сотрудники природоохранной организации Lutreola Foundation, сообщает Bild.

Изначально камера была установлена для наблюдения за европейской норкой, которая находится под угрозой исчезновения. Однако в кадр неожиданно попала косуля: сначала животное утолило жажду, а затем с любопытством приблизилось к объективу. Именно тогда и стал заметен необычный отросток на лбу.

Эксперт немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) Юлиан Хайерманн пояснил, что речь идет о самце европейской косули (Capreolus capreolus). Обычно у таких животных вырастают два рога. Однако в редких случаях развитие идет иначе.

Если область так называемых розовых трубок, то есть там, где рога каждый год отрастают заново, была повреждена или сформировалась неправильно, может вырасти только один рог сказал он

На эстонском острове Сааремаа в фотоловушку попала косуля с одним рогом Фото: Foundation Lutreola / Соцсети

Необычное украшение на лбу вряд ли мешает животному в поисках пищи. Иначе дело может обстоять при встречах с сородичами.

В конкурентной борьбе с другими самцами, у которых два рога, он вполне может оказаться в невыгодном положении отметил Хайерманн

Специалист по диким животным Дерк Элерт назвал случившееся "крайне редким, но периодически наблюдаемым природным явлением". Подобный случай уже привлекал внимание общественности: в 2008 году косуля с одним рогом стала международной новостью в итальянском природном парке в Тоскане. Тогда в качестве возможной причины называли генетически обусловленную аномалию развития.