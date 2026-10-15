Москва15 окт Вести.На Урале ученые Коми научного центра Российской академии наук продолжают исследовать редкую северную пищуху. Об этом сообщает Федеральный исследовательский центр "Коми научный центр РАН" в социальной сети "ВКонтакте".

Работа в Интинском филиале нацпарка "Югыд ва" идет с 2009 года. Младший научный сотрудник Института биологии Коми Андрей Королев уже много лет следит за популяцией этого зверька, который занесен в Красную книгу Республики Коми.

С 2009 года в Интинском филиале национального парка "Югыд ва" разворачивается большая экологическая работа. Младший научный сотрудник Института биологии Коми НЦ УрО РАН Андрей Королев ведет многолетний мониторинг популяции северной пищухи - уникального зверька, занесенного в Красную книгу Республики Коми говорится в публикации

Коми - единственный регион Европы, где обитает этот скрытный грызун. В безопасности он чувствует себя только на особо охраняемых природных территориях - в Печоро-Илычском заповеднике и нацпарке "Югыд ва".

Селятся пищухи среди каменных россыпей на западном склоне Северного и Приполярного Урала, обживая пустоты между глыбами в разных горных поясах. Колонии держатся отдельно друг от друга, и порой между ними пролегают километры тайги и гор. К зиме зверьки подходят основательно: собирают побеги трав и кустарничков, сушат их и прячут в каменных нишах. Как раз из-за обособленности и привязанности к узкому ареалу вид и получил охранный статус.

Наблюдения показывают, что численность пищухи нестабильна. В неблагоприятные годы зверьки почти пропадают, оставаясь лишь в самых безопасных и комфортных местах. А в период роста популяции они стремительно распространяются, осваивая практически любую крупную каменную осыпь. Почему они пускаются в путь и как устроен этот механизм, исследователям еще только предстоит понять.