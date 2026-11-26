Москва26 ноя Вести.Гражданин Мьянмы Е Лин при помощи искусственного интеллекта добавил на фото одного из водоемов в Сингапуре изображение крокодила. Снимок оказался настолько натуральным, что после этого в Сингапуре организовали настоящие поиски животного, сообщает CNA.

По данным издания, 20 августа Е Лин сфотографировал воду на водохранилище Пандан. После этого он при помощи нейросети Gemini добавил на снимок крокодила и показал его коллеге. Позже фото переслали руководителю, а тот отправил его в группу сотрудников национального агентства водных ресурсов Сингапура.

Ведомство в свою очередь отправило к водохранилищу сотрудника проверить достоверность полученных сведений. Вскоре к поисковой операции несуществующей рептилии привлекли Национальное управление парков (NParks). Ассоциациям гребли и каноэ поручили приостановить занятия на водохранилище.

Однако крокодила так и не нашли, и местные власти начали расследование инцидента. Проверка телефона мужчины показала, что изображение было создано с помощью ИИ. Он удалил историю переписки и стер сами изображения, но забыл при этом удалить скриншоты.

25 ноября состоялось судебное слушание по этому делу. Мужчина сознался в содеянном. Обвинение запросило для Е Лина от шести до семи недель заключения. Приговор огласят 1 декабря.