Москва28 сен Вести.Поведение украинских туристов в Омане, которые оседлали редкую черепаху ради эффектных снимков, является вопиющим. Об этом ИС "Вести" заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Для Омана это случай вопиющий, потому что там морские черепахи подлежат особой охране. Все, что разрешено - просто наблюдать за ними издалека и даже не беспокоить. Думаю, для оманцев случившееся уже даже не просто культурный шок сказал он

В скандал с "оседланием" черепахи попал украинский спортсмен и блогер Вадим Олейник. Со своей женой он заснял, как катается на откладывающей яйца рептилии, а также держит в руках вылупившихся черепашат. Снимки привлекли внимание экологов, которые обратились в соответствующие структуры Омана. Сообщалось, что супругов остановила полиция в аэропорту страны, а гиды, сопровождавшие пару на побережье с черепахами, получили штрафы.

Блогер и его спутница, катавшиеся на черепахе, также могут получить солидные штрафы за жестокое обращение с животными.