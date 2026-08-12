Москва12 авг Вести.Видеоролики с отдыхающими на пляжах украинцами являются пропагандистской операцией, направленной на демонстрацию нормализации жизни. Такое мнение высказал ИС "Вести" писатель, журналист Дмитрий Лекух.

Это продуманная медийная стратегия … через маркетинговую коммуникацию, через инструменты, которая должна донести простую мысль: русские, у вас все плохо, украинцы, у вас все на самом деле на фоне русских очень хорошо. У русских нет бензина, не работают НПЗ, а если есть – стоит безумных денег. У русских раньше не было унитазов, они их воруют в Донецке, у русских интернет по талонам … Это стратегия наших врагов, а врагов отнюдь не на Украине, а я так предполагаю, это Лондон, потому что это их PR-почерк … Это очень четкая пропагандистская операция