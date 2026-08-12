Москва12 авг Вести.Видеоролики с отдыхающими на пляжах украинцами являются саморазоблачительными. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

По его словам, такие ролики являются продуманной информационной пропагандой и Запада, и украинских масс-медиа, которые контролируются офисом главы киевского режима Владимира Зеленского.

Этот сюжет призван показать украинскому обществу, что мирная жизнь не заканчивается в условиях боевых действий, которые не завершаются только потому, что Владимир Зеленский не хочет идти на переговоры … Этот сюжет показывает нормализацию украинского военного кризиса для украинского же общества. Но в каком-то смысле этот сюжет является саморазоблачительным … Люди отдыхают, они проводят свое лучшее лето. И это яркое свидетельство того, что специальная военная операция выверена, что Российская Федерация делает все возможное для того, чтобы не бить по гражданской инфраструктуре, чтобы мирные люди как можно меньше почувствовали на себе вот эти удары по военной инфраструктуре сказал он

Также эксперт добавил, что тем временем Украина пытается сорвать курортный сезон в Крыму, организовывая инфраструктурную блокаду полуострова и бьет по пляжам.

Я думаю, что журналисты … сами не понимают, что они сняли некое саморазоблачение украинской пропаганды. Чем дольше будет длиться украинский военный кризис, тем больше будет подобных сюжетов, которые должны как бы нормализовать ситуацию боевых действий для украинского общества. А надо не нормализовывать ситуацию боевых действий, а идти по пути мирного урегулирования конфликтов, потому что Российская Федерация никогда не отказывалась от того, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты мирным дипломатическим путем сказал он

Ранее журналист Дмитрий Лекух заявил, что видеоролики с отдыхающими на пляжах украинцами являются пропагандистской операцией, направленной на демонстрацию нормализации жизни.