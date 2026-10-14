Трамп выложил ИИ-ролик с тигром после видео нападения хищника на человека

Трамп опубликовал созданные ИИ кадры, на которых "борется с тигром" Трамп выложил ИИ-ролик с тигром после видео нападения хищника на человека

Москва14 окт Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ), на котором он гонится за тигром и борется с ним под песню The Lion Sleeps Tonight.

За несколько часов до этого американский лидер разместил реальные кадры смертельного нападения тигра на мужчину в британском парке дикой природы. По имеющимся данным, посетитель забрался к амурскому тигру весом 190 кг. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть мужчины.

Никогда не связывайтесь с природой! прокомментировал Трамп кадры

Позднее президент США поделился еще одним роликом, в котором его сравнивают со львом, противостоящим гиенам. Закадровый голос называет Трампа "королем джунглей", а в кадре появляются бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама, экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

После полуночи Трамп разместил и другие видеоролики. В одном из них диктор утверждает, что американский лидер "помазан Богом" для защиты мира, а его политических противников сравнивает с гадюками и волками.