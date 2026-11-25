Крошик нашелся: тюлень поприветствовал рыбаков на Ладоге Тюлень Крошик вновь заявил о себе, он помахал лапкой проплывающим рыбакам

Москва25 ноя Вести.Знаменитый тюлень Крошик, 10 лет находившийся под опекой специалистов Фонда друзей балтийской нерпы и недавно отпущенный в открытую Ладогу, вновь заявил о себе. Видео с найденным Крошиком опубликовал фонд на странице во "ВКонтакте".

До этого зоологи сообщали, что больше не могут отслеживать перемещения нерпы из-за ухода из России французской компании Argos.

И вот спустя время Крошик сам заявил о себе. Он помахал лапкой встретившимся на Ладоге рыбакам, чем очень удивил их.

Сегодня рыбаки увидели рядом с бортом своего пароходика нерпу, наблюдавшую за ними, и просто так помахали ей руками. А нерпа взяла, да и начала махать им в ответ. Люди, которые ничего и никогда не знали об истории Крошика, были поражены отметили в организации

Рыбаки увидели на спине у тюленя антенну и связались с инспекторами национального парка "Ладожские шхеры".

На данный момент Крошик уплыл. В фонде попросили людей сообщить, если вновь увидят тюленя.

Рыбаки сказали, что тюлень был крайне дружелюбен, крайне симпатичен, весел, и, конечно же, мы легко узнаем в этом тюлене нашего с вами любимца. Ну а самое главное, что он жив, и мы теперь знаем об этом точно. И мы сегодня очень счастливы. Плыви, Кроша, дальше написали в фонде

Крошика нашли весной 2016 года у поселка Свирица в Ленинградской области. Он был истощенным и обмороженным детенышем. В начале сентября 2026 года благодаря помощи зоологов он отправился в открытую Ладогу.