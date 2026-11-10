Зоологи потеряли возможность следить за тюленем Крошиком из-за ухода Argos из РФ

Зоологи больше не могут отслеживать перемещения нерпы Крошика Зоологи потеряли возможность следить за тюленем Крошиком из-за ухода Argos из РФ

Москва10 ноя Вести.Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" потеряли возможность отслеживать перемещения нерпы Крошика из-за ухода из России французской компании Argos. Об этом сообщили в Telegram-канале фонда.

Из-за закрытого доступа к сайту информации о перемещениях тюленя больше нет.

На днях прекратился наш доступ к сайту компании Argos, и о дальнейших похождениях Крошика мы теперь уже ничего узнать не сможем отмечается в сообщении

При этом зоологи сообщили, что рады за своего подопечного. Крошик смог стать настоящей дикой нерпой.

Крошика нашли весной 2016 года у поселка Свирица в Ленинградской области. Он был истощенным и обмороженным детенышем. В начале сентября 2026 года благодаря помощи зоологов он отправился в открытую Ладогу.

Ранее сообщалось, что тюлень Крошик доплыл до места своего рождения, преодолев 150 км за три дня.