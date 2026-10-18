Тюлень Крошик рискует остаться без спутникового наблюдения в Ладоге Тюлень Крошик может "пропасть" в Ладоге после отключения системы "Аргос"

Москва18 окт Вести.Петербургский тюлень Крошик может окончательно затеряться в Ладожском озере. С 1 ноября французский оператор спутниковой системы "Аргос" прекращает работу с клиентами из России. Об этом сообщил "Фонд друзей балтийской нерпы" в Telegram

С 1 ноября французская компания "Аргос" прекращает обслуживание абонентов на территории России. Мы с вами не сможем больше отслеживать перемещения Крошика говорится в публикации

В фонде пояснили: передатчик тюленя больше не будет передавать данные о том, где он находится, и волонтеры потеряют возможность следить за его маршрутами. В начале сентября Крошик ушел в открытую Ладогу – до этого он 10 лет прожил с человеком. О его последнем маршруте сообщали несколько дней назад.

"Аргос" – монополист на мировом уровне, и только у него есть спутниковая группировка, предназначенная для наблюдения за дикими животными по всей планете с помощью передатчиков, отметили в фонде.

Крошик - ладожская кольчатая нерпа. Истощенного и обмороженного детеныша нашли у поселка Свирица в Ленинградской области в марте 2016 года. Имя ему дали из-за крошечного веса. Тюленя передали специалистам фонда. Он прошел реабилитацию, однако настолько привязался к людям, что много лет не желал уходить в открытую Ладогу и всякий раз возвращался обратно.