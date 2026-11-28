В Екатеринбурге от сердечной недостаточности умер вьетнамский повар Вьетнамский повар Шон Донг умер от сердечной недостаточности в Екатеринбурге

Москва28 ноя Вести.Вьетнамский повар Шон Донг умер в Екатеринбурге от сердечной недостаточности. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на друзей мужчины.

Лучший друг 32-летнего повара Ань Нгуен сказал, что никто не знал о его проблемах со здоровьем. По его словам, Шон Донг накануне вечером ходил в кафе. Там Ань Нгуен его увидел, они пообщались, мужчина выпил стакан пива, но остался трезв. Настроение у него было хорошим.

Повар жил вместе с соотечественником на улице Воеводина. Утром тот попытался разбудить товарища, но не смог. Шон Донг был без сознания. Он дышал, но изо рта и носа у него шла кровь. Когда приехала скорая, мужчина уже скончался.

Во Вьетнаме у погибшего остались родители, жена и две дочери.