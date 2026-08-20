Москва20 авг Вести.Украина должна самостоятельно решать вопрос о сроках проведения выборов в соответствии со своей конституцией, но, если такое решение будет принято, Евросоюз (ЕС) готов оказать поддержку. Такое заявление сделала пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Анитта Хиппер.

ЕС готов поддерживать Украину на протяжении всего избирательного процесса, в частности в обеспечении соблюдения соответствующих демократических стандартов и требований приводит слова Хиппер "Европейская правда"

Ранее экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров призвал провести выборы в стране, заявив, что у нее есть такая возможность. В свою очередь в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что на текущий момент в стране "другие приоритеты для расходов".