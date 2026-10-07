Совет Европы начал подготовку к выборам на Украине после завершения конфликта

Европа готовится к выборам на Украине после завершения конфликта Совет Европы начал подготовку к выборам на Украине после завершения конфликта

Москва7 окт Вести.Совет Европы уже приступил к подготовке к первым после завершения конфликта выборам на Украине. Об этом заявил генсек СЕ Ален Берсе.

В интервью Rapporteur генсек организации отметил необходимость восстановить доверие украинского народа к институтам власти.

Мы работаем над подготовкой выборов на тот день, когда на Украине станет возможным провести свободные и справедливые выборы заявил он

Срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского вышел 20 мая 2024 года. Выборы нового президента Украины были запланированы на 31 марта, однако голосование отменили под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что глава киевского режима рассматривал возможность проведения выборов, но хотел сфальсифицировать их в свою пользу.