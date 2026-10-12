Генассамблея FIDE приняла резолюцию о сокращении контроля времени в шахматах

В FIDE хотят сократить контроль времени в классических шахматах Генассамблея FIDE приняла резолюцию о сокращении контроля времени в шахматах

Москва12 окт Вести.Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала изменения в правилах контроля времени на турнирах по классическим шахматам. Это следует из сообщения, которое было опубликовано на сайте организации.

Авторами инициативы выступили представители Исландской федерации шахмат.

Генеральная Ассамблея FIDE официально поддержала резолюцию… о сокращении временного контроля в классических шахматах. Однако принятие резолюции не означает немедленного изменения правил говорится в сообщении пресс-службы

В соответствии с предложенным подходом, использование контроля 60 минут плюс 30 секунд (60+30) на ход больше не потребует специального одобрения. Также в ряде случаев будет разрешено использовать контроль 45+30.

На турнирах по классическим шахматам минимальный контроль времени ранее составлял 90+30.

Указанные в сообщении нововведения, как заметили пресс-служба, должен одобрить Совет FIDE.