В ФРГ опасаются переноса украинского конфликта в Балтику Der Spiegel: Берлин предостерег Киев от эскалации в Балтийском море

Москва28 ноя Вести.Руководство Германии выражает серьезную обеспокоенность рисками расширения украинского конфликта на акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

В статье говорится, что последние недели Берлин неоднократно призывал Киев воздерживаться от шагов, способных спровоцировать рост напряженности в этом регионе.

По данным издания, в немецкой столице давно расценивают такой сценарий как значительную угрозу безопасности. В частности, министр обороны ФРГ Борис Писториус в разговоре со своим украинским коллегой Евгением Хмарой предупредил, что продолжение атак в Балтике способно осложнить оказание дальнейшей поддержки Украине.

Власти Германии не исключают, что при расширении географии противостояния ответные шаги Москвы будут значительно более жесткими.

Особую тревогу у правительства ФРГ также вызывают возможные экономические последствия. Среди них: дестабилизация судоходства в Балтийском море грозит резким удорожанием морских грузоперевозок по аналогии с тем, как это ранее произошло в Ормузском проливе.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предостерег Киев от географического расширения конфликта после недавних атак на российские суда в акваториях Средиземного и Балтийского морей.