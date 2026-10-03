В ГД рассказали, за счет чего может финансироваться креативный бизнес Депутат Говырин: креативный бизнес сможет жить за счет интеллектуальных прав

Москва3 окт Вести.Участники креативной индустрии смогут привлечь финансирование за счет интеллектуальных прав. На это указал депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с NEWS.ru.

Для авторов, студий, разработчиков и творческих компаний прорабатываются новые способы привлекать финансирование с помощью прав на произведения, программы, изобретения и бренды сказал он

Парламентарий пояснил, что сейчас участникам креативных индустрий доступны главным образом обычные кредиты и прямые субсидии. При рассмотрении заявки на получение займа интеллектуальные права могут быть засчитаны как актив.

Для этого предстоит определить, как оценивать их стоимость, подтверждать принадлежность и учитывать возможный доход от использования подчеркнул Говырин

Собеседник издания добавил, что меры по защите интеллектуальной собственности еще разрабатываются. Пока что бизнесу следует прописывать в договоре владельца исключительных прав, а также регистрировать объекты, если это необходимо по закону. В лицензиях в свою очередь должны быть четко указаны способы, сроки и территория использования актива.

Ранее Минэкономразвития определило перечень товаров и услуг, которые будут относиться к креативным индустриям. В него вошли, в частности, одежда и обувь, книги, музыкальные инструменты, компьютерные игры, программное обеспечение, услуги музеев, ресторанов и кафе.