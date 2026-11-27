В Генпрокуратуре Польши не исключили скорого закрытия дела о катастрофе Ту-154 Генпрокурор Польши Журек допустил скорое закрытие дела о крушении Ту-154

Москва27 ноя Вести.Расследование крушения самолета Ту-154 под Смоленском, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский, близко к окончательному завершению.

Об этом сообщил генеральный прокурор и министр юстиции страны Вальдемар Журек, передает Rzeczpospolita.

Заявление прозвучало после того, как Национальная прокуратура Польши обнародовала отчет международной группы из 22 авторитетных экспертов со всего мира, подтвердивших, что трагедия произошла в результате ошибок экипажа.

Расследование близится к завершению сказал Журек

Он отметил, что хотя итоговое процессуальное решение остается за следственной группой, дело идет к юридическому финалу разбирательства.

Самолет Леха Качиньского потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года. Как показало расследование Межгосударственного авиационного комитета, экипаж самолета проигнорировал предупреждение о тумане в районе аэропорта Смоленск-Северный и предложение приземлиться на запасном аэродроме. В итоге при снижении самолет задел деревья крылом, опрокинулся и рухнул на землю.