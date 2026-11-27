Москва27 нояВести.Расследование крушения самолета Ту-154 под Смоленском, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский, близко к окончательному завершению.
Об этом сообщил генеральный прокурор и министр юстиции страны Вальдемар Журек, передает Rzeczpospolita.
Заявление прозвучало после того, как Национальная прокуратура Польши обнародовала отчет международной группы из 22 авторитетных экспертов со всего мира, подтвердивших, что трагедия произошла в результате ошибок экипажа.
Расследование близится к завершениюсказал Журек
Он отметил, что хотя итоговое процессуальное решение остается за следственной группой, дело идет к юридическому финалу разбирательства.
Самолет Леха Качиньского потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года. Как показало расследование Межгосударственного авиационного комитета, экипаж самолета проигнорировал предупреждение о тумане в районе аэропорта Смоленск-Северный и предложение приземлиться на запасном аэродроме. В итоге при снижении самолет задел деревья крылом, опрокинулся и рухнул на землю.