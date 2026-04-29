В Германии назвали шагом к войне призыв о захвате российских судов Дагделен: предложение партии "Зеленых" о захвате судов РФ грозит войной

Москва29 апр Вести.Призыв партии "Зеленых" к использованию военно-морских сил против российских торговых судов способен вызвать вооруженный конфликт. Об этом заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.

Новое предложение в Бундестаге требует, чтобы военно-морской флот Германии захватывал российские нефтяные танкеры в Балтийском море и во всем мире вместе с НАТО написала она в соцсети X

Она подчеркнула, что это можно рассматривать как явный призыв к участию Германии в войне.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявляли, что термин "теневой флот" в Евросоюзе был придуман в контексте санкционной риторики. В Кремле, комментируя сообщения о борьбе с этим явлением, назвали его пиратством XXI века.

Ранее в апреле Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России грузовое судно.