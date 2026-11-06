Москва6 нояВести.Технологическая компания Германии Atmos Space Cargo разрабатывает секретное оружие класса "космос-земля" с неограниченной дальностью действия. Об этом пишет Times.
Авторы материала назвали данный проект "секретной миссией Европы".
Издание сообщает, что разрабатываемая технология представляет собой высокоточный орбитальный комплекс для поражения удаленных целей. Конструкция включает обычный снаряд, который доставляется со спутника к земле внутри специального защищенного аппарата. Такая капсула необходима для того, чтобы боеприпас не сгорел при прохождении через атмосферу.
Глава компании Себастьян Клаус в интервью отметил, что следующим этапом станет сотрудничество с крупным оборонным подрядчиком, например с MBDA. Это партнерство необходимо для масштабирования производства и урегулирования юридических и политических аспектов, возникающих при создании такого вооружения.
По данным издания, проект, который пока находится на начальном этапе, сталкивается с серьезными трудностями. Главными из них являются правовые неопределенности, поскольку Евросоюз только приступает к созданию законодательной базы для регулирования подобных космических технологий. Кроме того, как подчеркивает издание, остаются сомнения в том, будет ли оружие класса "космос-земля" технически реализуемым и экономически выгодным по сравнению с классическими системами вооружений большой дальности.