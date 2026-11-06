Москва6 ноя Вести.Технологическая компания Германии Atmos Space Cargo разрабатывает секретное оружие класса "космос-земля" с неограниченной дальностью действия. Об этом пишет Times.

Авторы материала назвали данный проект "секретной миссией Европы"​​​.

Издание сообщает, что разрабатываемая технология представляет собой высокоточный орбитальный комплекс для поражения удаленных целей. Конструкция включает обычный снаряд, который доставляется со спутника к земле внутри специального защищенного аппарата. Такая капсула необходима для того, чтобы боеприпас не сгорел при прохождении через атмосферу.

Глава компании Себастьян Клаус в интервью отметил, что следующим этапом станет сотрудничество с крупным оборонным подрядчиком, например с MBDA. Это партнерство необходимо для масштабирования производства и урегулирования юридических и политических аспектов, возникающих при создании такого вооружения.

По данным издания, проект, который пока находится на начальном этапе, сталкивается с серьезными трудностями. Главными из них являются правовые неопределенности, поскольку Евросоюз только приступает к созданию законодательной базы для регулирования подобных космических технологий. Кроме того, как подчеркивает издание, остаются сомнения в том, будет ли оружие класса "космос-земля" технически реализуемым и экономически выгодным по сравнению с классическими системами вооружений большой дальности.