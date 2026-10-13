Москва13 окт Вести.Страны Европы производят дальнобойные ракеты, в которых нет компонентов из США. Это позволяет передавать их другим странам без одобрения со стороны Вашингтона, отмечается в докладе фонда "Росконгресс" "Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников".

В документе говорится, что на фоне масштабной адаптации американского военно-промышленного комплекса (ВПК) к производству доступных дальнобойных ракет страны-члены НАТО из Европы демонстрируют схожий вектор развития ракетных технологий. Ведущая роль в этом направлении отведена Великобритании и Германии.

При этом ключевой "геополитической особенностью" разработок из Европы является отсутствие американских компонентов. Такой подход позволяет как не зависеть от цепочек поставок США, так и выводить новые ракетные системы из-под экспортного контроля Вашингтона (ITAR).

В результате европейские союзники США получают возможность передавать и применять дальнобойное высокоточное оружие без необходимости получения политического одобрения со стороны Белого дома подчеркнули авторы доклада

Ранее также сообщалось, что в 2025–2026 годах наблюдается масштабная мобилизация американского оборонно‑промышленного комплекса (ОПК) для наращивания производства ракетного вооружения. США формируют арсенал недорогих крылатых ракет большой дальности, рассчитанные на разные виды войск.